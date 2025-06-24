رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل لندن

وقال في بيان ورد لـ ، ان رئيس الاعلى ، وصل الى تلبية لدعوة رسمية لغرض توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس ووزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة بخصوص التعاون القضائي والقانوني".واضاف ان "سفير جمهورية لدى المملكة المتحدة كان في استقبال ".