تحرك لتعزيز الدفاع الجوي.. السوداني: خرق الأجواء لا يمكن أن يستمر لدولة ذات سيادة

وقال في كلمة له خلال جلسة المنعقدة اليوم، "نأمل أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار قوياً ومتماسكاً وليس هشاً"، مضيفاً: "ثبتنا موقف بإدانة ورفض الاعتداء الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعمده الإضرار بالأمن والسلم في المنطقة"، لافتاً إلى أن "الكيان الصهيوني استخدم ذرائع فاشلة لتوسعة رقعة الصراع، وجذر المشكلة هو في إهمال الحق الفلسطيني".وشدد على أن "العراق لم يكن بموقف الضعف ولن يكون، وسبق أن واجهنا الإرهاب وانتصرنا عليه، ونجحنا في إبعاد الأخطار وتجنيب شعبنا مآسي الحروب"، مردفاً: "لن نتهاون مع أي عمل داخلي أو خارجي للإضرار بالأمن، وسنواجهه بكل حزم وقوة".وأضاف: "تعاملنا مع الأحداث بما يعطي الأولوية لمصالح الشعب العراقي، وهو الموقف المطلوب، ونقدر كل مواقف القوى السياسية الوطنية والمؤسسات والرئاسات الدستورية التي دعمت سياسات الحكومة في التعاطي مع الأحداث الأخيرة بالمنطقة".وأشار إلى "تعرض قواعد عسكرية عراقية إلى اعتداء غادر وجبان بطائرات مسيرة انتحارية، ألحق أضراراً بمنظومتي الرادار بقاعدتي في والإمام علي (ع) في "، مؤكداً أن "قواتنا المسلحة ودفاعاتنا الجوية تعاملت بشكل سريع مع باقي الهجمات التي استهدفت قواعد أخرى، وأسقطت الطائرات المعتدية"، موجهاً "بإجراء تحقيق شامل واستخباري فني، لمعرفة أبعاد الاعتداء بالمسيرات وهناك متابعة للموقف".وأكد، أن "الحكومة وضعت خطة متكاملة لتأمين منظومة الدفاع الجوي، وهناك مجموعة عقود ومشاريع لاستكمال تسليح منظومة الدفاع الجوي وفق أحدث المناشئ والمواصفات".في سياق آخر، أشار إلى "إقرار جداول تمويل المشاريع الاستثمارية بقيمة 2 تريليون".