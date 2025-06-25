السوداني يشدد على ضرورة وقف العدوان الصهيوني على غزة

وذكر لرئيس الوزراء، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " استقبل للأمين العام للأمم المتحدة في الحسان، لمناقشة التطورات الإقليمية والملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".وشدد بحسب البيان، "على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف العنف وتجنب المزيد من الدمار والمعاناة"، مشيرا الى ان " ضرورة وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين المحاصرين بالقطاع".من جانبه، أكد الحسان "شكر وامتنان الأمين العام للأمم المتحدة لدور وسياسة رئيس الوزراء التي جنبت آثار التصعيد".