مفوضية الانتخابات تقرر عدم تمديد فترة تسلم قوائم المرشحين



ـ سياسي





أعلنت ، اليوم الأربعاء، عدم تمديد فترة تسلم قوائم المرشحين.



وذكرت المفوضية في وثيقة اطلعت عليها ، انه " قرر عدم تمديد فترة تسلم قوائم المرشحين".



نص الوثيقة ادناه: وذكرت المفوضية في وثيقة اطلعت عليها ، انه " قرر عدم تمديد فترة تسلم قوائم المرشحين".نص الوثيقة ادناه:

