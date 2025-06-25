العراق وفرنسا يبحثان إمكانية عقد النسخة الرابعة من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

وذكر بيان لوزارة الخارجية، انه "جرى خلال الاتصال بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التطورات في المنطقة بعد وقف الحرب والدخول في مرحلة وقف إطلاق النار، فضلاً عن الأوضاع العامة في الشرق الأوسط".كما ناقش الجانبان "اجتماعات قمة (الناتو)، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين وفرنسا في مختلف المجالات".وتطرق الاتصال إلى "إمكانية عقد النسخة الرابعة من للتعاون والشراكة، ودور في دعم هذا المسار الإقليمي المهم"، وفق البيان.