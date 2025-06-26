نواب يرجحون قيام الكتل السياسية بتشريع قانون المحكمة‎

نواب: البرلمان سيعمل على توفير الحلول لازمة استقالة القضاة





اكد نواب لمراسل ان السلطة التشريعية ستعمل على توفير الحلول لازمة استقالة اعضاء من خلال مسارين الأول اقناع القضاة المستقيلين للعودة او تشكيل فيما رجح اخرون قيام الكتل السياسية الى المضي بتشريع قانون المحكمة كون غياب هذا قد يعطل الكثير من الأمور