العراق يتسلّم رئاسة مجموعة آسيا والمحيط الهادئ

وقالت الوزارة في بيان، "عُقد الاجتماع الشهري لمجموعة لشهر حزيران في مقرّ بنيويورك، حيث تم خلاله إعلان تأييد وتزكية ترشيح جمهورية لعضوية للفترة 2026–2028، من قِبل دول المجموعة".

ويُعد هذا التأييد بحسب البيان "ثمرةً للجهود الدبلوماسية المكثّفة التي بذلتها ، من خلال بعثاتها الدائمة وسفاراتها في مختلف أنحاء العالم، ضمن حملة الترشيح التي تعكس التزام العراق الراسخ بقيم ومبادئ حقوق الإنسان".



وأعرب لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة ، عن شكره العميق وامتنانه للدول الأعضاء في المجموعة الإقليمية على دعمها، مشيراً إلى أن هذا التأييد يمثل محطة مهمة في مسار الترشيح، ويُضفي مسؤولية مضاعفة على وفد العراق قبيل الانتخابات المقررة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول 2025.



وأكد في كلمته أمام المجموعة، أن ترشيح العراق لعضوية الإنسان يستند إلى ما تحقق من إنجازات وطنية والتدابير التي اتخذتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان، فضلاً عن تعاون العراق البنّاء مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة.



وخلال الاجتماع، أعلن الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفته رئيس المجموعة لشهر حزيران، أن العراق سيتولى رئاسة لشهر تموز 2025، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة بالدور العراقي الفاعل داخل منظومة الأمم المتحدة، وقد جرت مراسم تسليم الرئاسة وإبلاغ جميع بعثات الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية بذلك رسميًا.



وفي ختام الاجتماع، عبّرت الدول الأعضاء في المجموعة عن تهانيها للعراق على توليه رئاسة المجموعة، معربين عن ثقتهم بقدرته على تمثيل اهتمامات المجموعة وأولوياتها بفاعلية، وفق البيان.