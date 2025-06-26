الدليمي يعلن مغادرة الحسم والالتحاق بزياد الجنابي

وقال في بيان، "بعد مسيرة من العطاء مع تحالف الحسم استمرت منذ انتخابات مجالس المحافظات، ولقناعتنا بأن تحتاج لقيادة ترعرعت في ربوعها تعرف معاناة أهلها وتستشعر آلام العاصمة".وأضاف "بادرنا بمغادرة تحالف الحسم بكل ود ومحبة بعد أن اسند القرار بالحسم لغير ابناء بغداد والالتحاق بالأخ ضمن تحالف سيادة والتشريع الذي يضم أغلبية بغدادية حقيقية".