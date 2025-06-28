اجتماع كردي سوري امريكي مرتقب في العراق

ونقل موقع عن المصادر قولها ان " الأمريكي إلى سيلتقي رئيس وزراء إقليم في ، كما من المرجح أن يجتمع أيضاً بقائد قوات سوريا الديمقراطية".ويسافر إلى أربيل، في الأيام المقبلة، في أول زيارة رسمية له إلى الإقليم، وتم التخطيط لها خلال مكالمة هاتفية، في 9 حزيران، مع .وأضاف أحد المصادر أن "باراك وبارزاني سيبحثان مجموعة القضايا العاجلة المتعلقة بسوريا والعراق وما بعدهما"، التي أثيرت خلال تلك المكالمة، دون الخوض في التفاصيل.ومن المرجح أن يلتقي باراك أيضاً ، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، للمرة الأولى، في أربيل أيضاً، وفقاً للمصادر.يُذكر أن عبدي يعقد اجتماعات دبلوماسية رفيعة المستوى في أربيل بدلًا من سوريا، كما فعل أخيراً مع وزير الخارجية الفرنسي بارو في نيسان.وهناك إجماع واسع على أن باراك يتمتع بنفوذ أكبر من أي من أسلافه، نظراً لعلاقاته الوثيقة للغاية مع الرئيس الأمريكي ، ولا شك أن باراك أدى دوراً رئيساً في إقناع بتخفيف العقوبات عن سوريا.ويأمل الأكراد السوريون أن يتمكنوا من إقناع باراك بدعم بعض مطالبهم على الأقل بالحكم الذاتي الإقليمي عن دمشق.ويعارض الرئيس السوري، أحمد الشرع، منح الأكراد أي شكل من أشكال الحكم من شأنه أن يُضعف رسمياً قبضة ، لكنه منفتح على السماح للمجالس المحلية المنتخبة بإدارة مشاريع التنمية المحلية والمشاريع التي يدعمها المجتمع المحلي.