الفتلاوي: موقف العراق ثابت من الاعتداء الصهيوني وشكراً لمن جعل "تل ابيب" مضيئة

أكدت عضو ، ، اليوم السبت، على موقف ثابت حكومياً وشعبياً ومرجعياً من الاعتداءات الصهيونية، فيما اشارت الى انه شكراً لمن جعل "تل ابيب" مضيئة.

وقالت الفتلاوي خلال مداخلة في جلسة البرلمان العربي، تابعتها ، أنه " أشدد على موقف ثابت برفضه انتهاك أجواء وسيادته للاعتداء من قبل الكيان الصهيوني حكومة وشعب ومرجعية لضرب أي بلد اخر".



وأشارت الى انه "نؤكد وقوف العراق الى جارة مسلمة تعرضت لعدوان من قبل الكيان المحتل الغاصب، ونرفض بنفس الوقت انتهاك سيادة أي بلد عربي"، مشيرة الى "تضامن العراق مع قطر واحترام سيادتها".



وتابعت: "خلال هذه الازمة برزت عدة مواقف تستحق الإشادة مثل موقف الذي كان مبكراً وسباقاً وقوياً، وايضاً قطر لأنه برغم ما تعرضت له كانت حكيمة وهادئة وغلبت المصلحة على الردود الانفعالية".



ولفتت الى ان "موقف العراق كان متوازناً وحاول الحفاظ على امنه واستقراره ولجأ الى الطرق القانونية والدبلوماسية ورفض بشكل قاطع انتهاك سمائه واستغلاله لضرب أي دولة".



واختتمت: "كموقف شخصي، شكراً لمن جعلني أرى سماء تل أبيب مضيئة، شكراً لمن كشف اكذوبة ان الكيان لا يقهر، شكراً لمن كشف زيف القبة الحديدية ويبن انها ورقية".