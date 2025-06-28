الفتلاوي: موقف العراق ثابت من الاعتداء الصهيوني وشكراً لمن جعل "تل ابيب" مضيئة

مداخلتي في جلسة البرلمان العربي اليوم ..
موقف العراق الثابت بشأن الاعتداء الصهيوني حكومياً وشعبياً ومرجعياً ..
موقفي: شكراً لمن جعلني أرى سماء تل أبيب مضيئة .. شكراً لمن كشف اكذوبة ان الكيان لايقهر .. شكراً لمن كشف زيف القبة الحديدية وكشف انها قبة ورقية .. pic.twitter.com/pg2GlrduK0
— د. حنان الفتلاوي (@hanansmohsin) June 28, 2025
مداخلتي في جلسة البرلمان العربي اليوم ..
موقف العراق الثابت بشأن الاعتداء الصهيوني حكومياً وشعبياً ومرجعياً ..
موقفي: شكراً لمن جعلني أرى سماء تل أبيب مضيئة .. شكراً لمن كشف اكذوبة ان الكيان لايقهر .. شكراً لمن كشف زيف القبة الحديدية وكشف انها قبة ورقية .. pic.twitter.com/pg2GlrduK0