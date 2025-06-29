ضباط من بريطانيا وايران واسيا في حفل تخرج كلية الأركان العراقية (صور)



ووثقت عدسة لحظات الاحتفال بتخرج دورة الأركان المشتركة 84 والتي اطلقت تحت مسمى "عراق الملتقى"، حيث حضر عشرات الطلاب المشاركين بالدورة بمختلف اصنافهم العسكرية البحرية والجوية والبرية.

كما تظهر الصور وجود طلاب وضباط من خارج مشاركون في الدورة، بينهم ضابط اسيوي، واخر يبدو انه من البحرية البريطانية، فضلا عن ضابط إيراني.