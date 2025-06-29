مصدر يكشف حقيقة اعتقال محامية شهيرة بمواقع التواصل

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "لا صحة لخبر اعتقال او توقيف المحامية ، وكل ما تم نشره غير صحيح".

وأشار الى ان "ما حصل هو اشكال بين السيطرة الامنية وسائق العجلة التي تستقلها المحامية اثناء عودتها من وتم فض الموضوع دون اعتقال".



وخلال الساعات الماضية ضجت مواقع التواصل ووسائل الاعلام المحلية باعتقال المحامية زينب جواد، والتي عرفت بكونها "مدافعة شرسة" عن النساء والعلمانية ووقفت بالضد من قانون الأحوال الشخصية، ودخلت بجدالات ومواقف مضادة مع الكثير من رجال الدين خلال استضافتهم في البرامج السياسية والاجتماعية.



ومن المعلومات المتداولة في مواقع التواصل ان امن هو من قام باعتقال زينب جواد، فيما تم تداول معلومات وروايات عن اطلاق سراحها فيما بعد، دون وجود معلومات واضحة نتيجة التضارب المستمر في الروايات.



