ترشيح رئيس جديد.. القضاء يوافق على إحالة رئيس المحكمة الاتحادية على التقاعد

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بتاريخ اليوم الاحد الموافق 19/ 6/ 2025 اجتمعت اللجنة المنصوص عليها في المادة (3/ اولا وثانيا) من رقم 30 لسنة 2005 المعدل ووافقت على احالة رئيس الحالي القاضي على التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس القاضي منذر بدلاً عنه، حيث تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار الجمهوري بالتعيين.ويذكر ان القاضي حسين هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من في سنة 1989 ومتخرج من سنة 1998 الدورة (21) وعمل في الاتحادية منذ عام 2018.ويشغل حاليا منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها وعضواً احتياطاً في العليا.