الشكر للسيد السيستاني "أولًا".. القنصل الإيراني في النجف يشرح للصحفيين كواليس المعركة

وقال القنصل الإيراني في سعيد سيدين، لوسائل اعلام محلية، خلال مؤتمر صحفي حضرته : "نشكر كل القوى السياسية لوقوفها مع وكذلك ".واكد ان "الشكر اولا للسيد المرجع الأعلى على مواقفه الرشيدة وتضامنه مع الجمهورية وقادتها، وعلى بياناته التي اعلن من خلالها التضامن مع واستنكار العدوان الصهيوني"، مضيفا: "أطال الله عمر السيدين السيستاني وخامنئي".وفي حديثه عن تفاصيل ما جرى، أشار الى انه "تم تعديل وتبديل الشخصيات المستهدفة بالاغتيال سريعا بعد العدوان الصهيوني"، معتبرا ان "هذا جعل الصهاينة يلوذون بسرعة لاسيادهم وهذا دليل على فشل عدوانهم".وأكد أن " هي من طلبت التوسط لوقف اطلاق النار".