رئاسة الجمهورية تصدر مرسوماً بتعيين القاضي منذر إبراهيم رئيساً للمحكمة الاتحادية

وقال مصدر في رئاسة الجمهورية للوكالة الرسمية وتابعته إن "الرئاسة أصدرت مرسوماً جمهورياً بتعيين القاضي منذر إبراهيم حسين رئيساً للمحكمة ".ويوم أمس الأحد، أعلن ، على احالة رئيس الحالي القاضي على التقاعد لأسباب صحية، فيما رشح نائب رئيس القاضي منذر بدلاً عنه.وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بتاريخ اليوم الاحد الموافق 19/ 6/ 2025 اجتمعت اللجنة المنصوص عليها في المادة (3/ اولا وثانيا) من رقم 30 لسنة 2005 المعدل ووافقت على احالة رئيس العليا الحالي القاضي جاسم على التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس الاتحادية القاضي حسين بدلاً عنه، حيث تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار الجمهوري بالتعيين".ويذكر ان القاضي منذر ابراهيم حسين هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من في سنة 1989 ومتخرج من سنة 1998 الدورة (21) وعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018.وقبل ترشيحه لرئاسة المحكمة الاتحادية، تولى حسين منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها وعضواً احتياطاً في المحكمة الاتحادية العليا.