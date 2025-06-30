نزوح جديد شرق الانبار.. (صور)

وقال مراسل ، ان "عدد من أبناء مناطق أطرافِ الكرمةِ شرقَ الأنبارِ، اقدموا على النزوح مع اسرهم بحثًا عن مصدرِ حياة".وأضاف ان "ذلك جاء بسبب شح المياه في مناطقهم".