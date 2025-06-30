رسالة إيرانية الى العراق تتناول أوضاع المنطقة

تسلم وزير الخارجية العراقي ، اليوم الاثنين، رسالة من نظيره الإيراني تناولت أوضاع المنطقة.

وقالت الخارجية في بيان، "استقبل نائب رئيس وزير الخارجية، ، اليوم الاثنين سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى ، آل صادق".

وسلّم بحسب البيان "خلال اللقاء رسالة خطية من عباس عراقچي، تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة".



كما تم التطرق إلى تداعيات الهجوم الإسرائيلي الأخير على ، وانعكاساته على ، وجرى خلال اللقاء كذلك بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق البيان.