مجلس الوزراء يعطل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ ، "يُعد يوم الأحد، الموافق السادس من تموز 2025، رسمية في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، تزامنًا مع العاشر من المحرّم الحرام، ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) في ".وأوضحت الأمانة، أن "العطلة جاءت استنادًا إلى أحكام المادة (1/ أولًا/ ج) من (12 لسنة 2024)".