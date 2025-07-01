تيار الحكمة يوضح موقفه من بيان المرجعية الأخير

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
سواليف أم إبراهيم
من
12:40 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
حريق كبير وسط مدينة الكوت
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-531946-638869658173648233.jpg
تيار الحكمة يوضح موقفه من بيان المرجعية الأخير
سياسة
2025-07-01 | 07:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
523 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أكد تيار الحكمة الوطني، اليوم الثلاثاء، "تفاعله وانسجامه" مع ما صرحت به المرجعية الدينية في بيانها الأخير بشأن الأوضاع الداخلية والخارجية للعراق، لافتا الى ان
العراق
والمنطقة يمران بوضع حساس.
وقال القيادي في التيار فهد
الجبوري
في حديث لـ
السومرية نيوز
، إن "الحديث عن ان التفاعل مع خطاب المرجعية ضعيف، غير صحيح، لان القوى السياسية متفاعلة وجزء منها كان يتحدث بهذا الخطاب قبل هذه الأحداث الأخيرة".
وأضاف الجبوري، أن "
العراق
في الآونة الأخيرة بالوضع السياسي وحتى الأمني والعسكري استطاع ان يكون بعيداً عن هذا الصراع، وإن كانت الأجواء مخترقة"، مبينا ان "الكيان الصهيوني حاول جر العراق الى مرحلة الصراع، لكن القوى السياسية وائتلاف
إدارة الدولة
وخصوصا الإطار استطاع ان يحتوي هذا الموضوع".
ووصف الجبوري بيان المرجعية الأخير، بـ"المهمة والواقعية وتعبر عن ما يريده الشارع"، مبينا "جميعنا نتحدث عن مواضيع الفساد، وإن كان الى حد هذه اللحظة مستشرٍ على مستوى بعض المؤسسات وبعض الشخوص".
وتابع الجبوري "بالنسبة لنا في تيار الحكمة متفاعلين ومنسجمين جداً مع ما تحدثت به المرجعية ودائما ما نصرح في هذا الأمور وننوه عليه وندعمه حتى إعلاميا ان يصل الى المواطن في رؤية بيان المرجع الأعلى".
ولفت القيادي في تيار الحكمة، أن "الوضع حساس حاليا وهناك تداعيات خطيرة على مستوى المنطقة وقد تكون حتى على مستوى العراق خلال الايام القليلة القادمة".
يشار الى ممثل المرجعية الدينية في
كربلاء
الشيخ
عبد المهدي الكربلائي
أوضح يوم الجمعة الماضي 26 حزيران 2025) إذا كانت المعركة الحالية بين الحق والباطل، والتي لا تزال قائمة قد استنزفت دماء كثيرة وعزيزة، وأدت لكثير من الضرر بإخواننا واخواتنا تهجيراً وأذى، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يؤدي للشعور بالضعف والانكسار فلا بد من المضي قدماً في تدارك الاخفاقات والتغلب على نقاط الضعف بأساليب صحيحة بعيداً عن الأمنيات والأوهام".
وأضاف أن "المعركة بين الحق والباطل تحتدم أحياناً وتخفت أحياناً، ولا بد لأهل الحق من أن يتبصروا ولا ينخدعوا ببعض المظاهر المزيفة والشعارات الرنانة وليأخذ أولياء الأمور العبر والدروس مما وقع من ماس تجل عن الوصف وخسائر لم يحدث مثلها منذ زمن بعيد".
وشدد بالقول: "فلا بد من أن يتنبه العراقيون لذلك ويتسلحوا بالوعي والبصيرة في التعامل معها ويصلحوا أمورهم بعيداً عن بعض المظاهر الخداعة وليعلموا أنهم ما لم يسعوا بجد في بناء بلدهم على أسس صحيحة فإن مستقبلهم لا يكون أفضل من حاضرهم".
وتابع الشيخ
الكربلائي
"كما أن على من بيدهم الأمور أن يتقوا الله ويحكموا ضمائرهم ويراعوا في قراراتهم وتصرفاتهم مصلحة شعبهم وبلدهم والمنطقة كلها لان مصالح شعوبها مترابطة".
وأشار إلى أن "الشعب العراقي الذي ضحى في سبيل التخلص من الاستبداد، سيبقى عازماً على الحفاظ على هذه المكتسبات بكل قوة وعدم الرجوع إلى الوراء على أي حال وإن كان يشعر بمرارة الأخطاء الكبيرة والاخفاقات المتوالية للكثيرين ممن تسلموا مواقع المسؤولية خلال العقدين الماضيين".
وأوضح أن "الأمل يبقى قائماً في تصحيح المسار وتدارك ما فات ولا يكون ذلك إلا وفق ما أشارت إليه المرجعية العليا في بيان سابق حيث صرحت أنه ينبغي للعراقيين ولاسيما النخب الواعية أخذ العبر من التجارب التي مروا بها ويبذلوا قصارى جهدهم في تحقيق مستقبل أفضل لبلدهم، وذلك لا يتسنى من دون خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسلم مواقع المسؤولية ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها وحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد على جميع المستويات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
السوداني وأعضاء تيار الحكمة يؤكدون أهمية تهيئة المستلزمات المطلوبة لإنجاح الانتخابات
14:23 | 2025-05-10
البشائر بشأن بيان السيد السيستاني: موقفاً شرعيّاً حكيماً ومسؤولاً
09:52 | 2025-06-19
العراق يصدر موقفا رسميا بشأن التصعيد الاخير بين الهند وباكستان
04:40 | 2025-04-30
طهران تُعلن موقفها الأخير من إلغاء المفاوضات النووية مع واشنطن
05:34 | 2025-06-14
الحكومة
المرجعية
الحكومة
موقف
الكتتل السياسية
ممثل السيستاني
عبد المهدي الكربلائي
عبد المهدي الكربلائي
ائتلاف إدارة الدولة
السومرية نيوز
إدارة الدولة
سومرية نيوز
عبد المهدي
الكربلائي
السومرية
الجبوري
كربلاء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحركات صادمة ودوافع مريبة.. هدم "مول العراق" يحرم 3 آلاف شاب من العمل
محليات
32.27%
09:42 | 2025-06-30
تحركات صادمة ودوافع مريبة.. هدم "مول العراق" يحرم 3 آلاف شاب من العمل
09:42 | 2025-06-30
تحذيرات من التنقل مساء في العراق
محليات
28.41%
09:35 | 2025-06-30
تحذيرات من التنقل مساء في العراق
09:35 | 2025-06-30
خبر سار للمتقاعدين
محليات
22.38%
09:49 | 2025-06-30
خبر سار للمتقاعدين
09:49 | 2025-06-30
تفاصيل ما حصل في مطار كركوك ومصفى بيجي فجر اليوم
أمن
16.94%
02:10 | 2025-07-01
تفاصيل ما حصل في مطار كركوك ومصفى بيجي فجر اليوم
02:10 | 2025-07-01
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد المشتل - الحلقة ٦٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-01
ناس وناس
بغداد المشتل - الحلقة ٦٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-01
من الأخير
الاتحادية بسادن جديد.. وترقب لترميم بيت الألغام - حلقة ٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-30
من الأخير
الاتحادية بسادن جديد.. وترقب لترميم بيت الألغام - حلقة ٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-30
العراق في دقيقة
30-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-30
العراق في دقيقة
30-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-30
Live Talk
مفاهيم خاطئة في التغذية الصحية - الحلقة ٦٢ | 2025
10:30 | 2025-06-30
Live Talk
مفاهيم خاطئة في التغذية الصحية - الحلقة ٦٢ | 2025
10:30 | 2025-06-30
خط أحمر
النصب تكرّر... والغضب انفــ جر بالقـ تل! - الحلقة ٩ | الموسم 8
15:00 | 2025-06-29
خط أحمر
النصب تكرّر... والغضب انفــ جر بالقـ تل! - الحلقة ٩ | الموسم 8
15:00 | 2025-06-29
عشرين
ايـ.ران والكيان.. إطـ.لاق النار الهش مهدد بالانهيار - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-28
عشرين
ايـ.ران والكيان.. إطـ.لاق النار الهش مهدد بالانهيار - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-28
رحال
عمق الجمال المنسي في هور الحمّار الشرقي - الحلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-28
رحال
عمق الجمال المنسي في هور الحمّار الشرقي - الحلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-28
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد المشتل - الحلقة ٦٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-01
ناس وناس
بغداد المشتل - الحلقة ٦٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-01
من الأخير
الاتحادية بسادن جديد.. وترقب لترميم بيت الألغام - حلقة ٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-30
من الأخير
الاتحادية بسادن جديد.. وترقب لترميم بيت الألغام - حلقة ٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-30
العراق في دقيقة
30-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-30
العراق في دقيقة
30-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-30
Live Talk
مفاهيم خاطئة في التغذية الصحية - الحلقة ٦٢ | 2025
10:30 | 2025-06-30
Live Talk
مفاهيم خاطئة في التغذية الصحية - الحلقة ٦٢ | 2025
10:30 | 2025-06-30
خط أحمر
النصب تكرّر... والغضب انفــ جر بالقـ تل! - الحلقة ٩ | الموسم 8
15:00 | 2025-06-29
خط أحمر
النصب تكرّر... والغضب انفــ جر بالقـ تل! - الحلقة ٩ | الموسم 8
15:00 | 2025-06-29
عشرين
ايـ.ران والكيان.. إطـ.لاق النار الهش مهدد بالانهيار - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-28
عشرين
ايـ.ران والكيان.. إطـ.لاق النار الهش مهدد بالانهيار - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-28
رحال
عمق الجمال المنسي في هور الحمّار الشرقي - الحلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-28
رحال
عمق الجمال المنسي في هور الحمّار الشرقي - الحلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-28
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
اخترنا لك
رئيس البرلمان يدعو نظيره التركي لزيارة العراق
09:04 | 2025-07-01
أردوغان يبلغ السوداني الموافقة على زيادة الاطلاقات المائية لدجلة والفرات
08:27 | 2025-07-01
عبر السومرية.. المفوضية: عقوبة مخالفي نظام الدعاية الانتخابية تصل إلى الاستبعاد
07:06 | 2025-07-01
مجلس الوزراء يعطل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل
05:33 | 2025-07-01
رسالة إيرانية الى العراق تتناول أوضاع المنطقة
16:00 | 2025-06-30
برلماني: الجواسيس امر حقيقي وايران قبضت على طلبة عراقيين بتهمة التجسس
15:56 | 2025-06-30
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.