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تشكيل لجنة للأمن السيبراني لحماية الانتخابات المقبلة
سياسة
2025-07-01 | 10:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
75 شوهد
السومرية نيوز
- سياسة
أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجان، بينها لجنة للأمن السيبراني، تتولى تأمين العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
إن "
اللجنة الأمنية
العليا عقدت مؤتمرها التأسيسي استعداداً للانتخابات المقبلة، بحضور عضو
مجلس المفوضين
، القاضي عباس الفتلاوي"، مشيراً إلى "تنفيذ الخطة الأمنية بكل تفاصيلها خلال عملية تحديث سجل الناخبين، حيث تم توفير الحماية لـ(2,155,000) ناخب جرى تحديث بياناتهم".
وأضاف أن "القوات الأمنية مستمرة في إعداد خطتها لتأمين العملية الانتخابية، خاصة في ما يتعلق بالمواد اللوجستية وتأمين مواد الاقتراع، مع وجود خطة أمنية خاصة لاستقبال الأجهزة القادمة من المنشأ خلال شهر تموز"، مشيراً على أن "اجتماع اليوم شهد تشكيل عدة لجان أمنية مهمة، منها اللجنة الميدانية الأولى برئاسة وكيل
وزير الداخلية
، عادل رزيج".
وأوضح أن هذه اللجنة "ستشرف على محافظات بابل، واسط،
النجف
الأشرف،
الديوانية
،
المثنى
،
ذي قار
، وقيادة عمليات
سامراء
، أما اللجنة الميدانية الثانية، برئاسة معاون رئيس أركان الجيش، وتشمل
محافظات بغداد
،
ديالى
،
الأنبار
،
صلاح الدين
،
كركوك
،
كربلاء
المقدسة
،
البصرة
، وميسان، كما تم تشكيل لجنة لشؤون الاستخبارات والمعلومات".
وأشار جميل إلى "تشكيل لجنة للشؤون الإدارية، وأخرى إعلامية، بالإضافة إلى
لجنة الأمن
السيبراني"، لافتاً إلى "تشكيل لجان أمنية فرعية في المحافظات، تتولى بعضها قيادة العمليات وقادة الشرطة في
بغداد
، ديالى، كركوك، البصرة، كربلاء المقدسة، وميسان".
وتابع رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية أن "اللجنة الأمنية في
نينوى
تترأسها قيادة العمليات، وفي الأنبار بقيادة قائد
عمليات الأنبار
، وفي بابل، النجف
الاشرف
، الديوانية، واسط، المثنى، وذي قار بإشراف قادة الشرطة في هذه المحافظات"، مبيناً أن "الاجتماع أكد على ضرورة عقد اجتماع خاص يقدم فيه المفوضون خطة لوجستية، إدارية، وفنية، لمناقشتها وضمان توفير الحماية الأمنية لها، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الأسبوع المقبل".
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