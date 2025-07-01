الى العراق.. تركيا توافق على إطلاق 420 متراً في الثانية من المياه

التقى رئيس ، الثلاثاء، الرئيس التركي ، فيما وافق الأخير على طلب بزيادة إطلاقات المياه إلى 420 م3 في الثانية.



وقال في بيان، "التقى رئيس مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية التركية لبحث العلاقات بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك، وكانت قضية المياه أولوية مهمة في هذا اللقاء، إذ وافق الرئيس على طلب الرئيس بإطلاق 420 مترًا مكعّبًا في الثانية من المياه في اليوم تبدأ من يوم غد الأربعاء".

وأكد المشهداني أنّ "العلاقات العراقية التركية تشهد ازدهارًا مستدامًا في ظل القيادة الحالية للبلدين"، مبينًا أنّ هذه العلاقة تستند إلى إرث تاريخي طويل وتداخل اجتماعي وجغرافي وسياسي عميق".

وطالب خلال اللقاء بأن "يحظى ملف المياه باهتمام القيادة التركية، وبزيادة إطلاق دفعات المياه في نهري والفرات، وذلك لإيصاله الى جميع سكان ، وخصوصًا المناطق التي تعاني من الجفاف والشحّ في الجنوب"، كما طالب بحلّ ملف مشاكل الإقامة للعراقيين في وتسهيل إجراءاته وعدم ترحيل بشكل مفاجئ؛ مما يعرّض الى مشاكل وأزمات اجتماعية واقتصادية.

من جانبه أشاد رئيس الجمهورية التركية بمواقف العراق المبدئية، وأنّه بلدٌ جارٌ تعتزّ تركيا بمجاورته، مؤكدًا دعمه للعراق وشعبه، حتى ينعم بالازدهار والاستقرار والنمو الاقتصاديّ.

وأبدى أرودغان استجابته لطلب رئيس مجلس النواب بزيادة الاطلاقات المائية بمعدل 420 مترًا مكعبًا في الثانية، تبدأ من يوم غدٍ الأربعاء لنهري دجلة والفرات، مؤكدًا أنّ تركيا تشارك ما وهبها الله أخوانها في العراق، ولا يمكن ان تبخل به عنهم.