السوداني يكشف عن تعاقدات لبناء منظومة دفاع جوي متكاملة

كشف ، الثلاثاء، أن لدى تعاقدات لبناء منظومة دفاع جوي متكاملة، فيما أشار الى وجود علاقات جيدة مع والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال في مقابلة مع الانجليزية، " كان على استعداد لمواجهة تداعيات الحرب الاخيرة، وأدى دورا دبلوماسيا مهما لتوضيح اثار الحرب واهمية ايقافها واللجوء للحوار".

واعتبر السوداني أن "خرق الاجواء العراقية من قبل الكيان الاسرائيلي تجاوز للسيادة ولميثاق الامم المتحدة، وقدمنا شكوى رسمية في مجلس الامن، وتحركنا دبلوماسيا لدعم موقفنا"، كاشفا "لدينا تعاقدات لبناء منظومة دفاع جوي متكاملة، وسنبرم تعاقدات جديدة من اجل تأمين اجوائنا".



ولفت الى أن "المرجعية الدينية العليا في اصدرت بيانا حذرت فيه من خطورة استمرار الحرب، والحكومة نجحت وبدعم من القوى السياسية الوطنية، في ابعاد العراق عن الحرب"، مضيفا "نمتلك علاقات جيدة مع والولايات المتحدة، وكلاهما يقدران اهمية استقرار العراق، وعدم زجه في اي صراع ضمن التوتر بينهما".



وشدد السوداني أن "العمل على انهيار النظام في ايران سيؤدي الى تداعيات خطيرة على عموم المنطقة"، مضيفا "وجود نتنياهو في حكومة الكيان مبعث قلق للمنطقة، وسعيه المستمر لخلق المشاكل ونشوب الصراعات".



وتابع "مهمة بالعراق ستنتهي في ايلول 2026، ونجري حوارات مع دول التحالف للانتقال الى علاقات امنية ثنائية"، مشددا "عقدنا جولتين من الحوار مع في وواشنطن، وسنعقد الجولة الثالثة لصياغة شكل العلاقة الامنية، وفق الدستور والقانون".