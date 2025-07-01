العراق ولبنان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وقالت في بيان، "التقى القائم بالأعمال في لدى الجمهورية ، برئيس ، القاضي ، بالسراي الحكومي في .

وأضاف البيان "في مستهل اللقاء، نقل القائم بالأعمال تحيات رئيس ، إلى نواف سلام"، مؤكداً حرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.



وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية، والسبل الكفيلة بتطويرها، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفق البيان.