الأعرجي: الحكومة العراقية تدعم تطوير العلاقات مع جميع الدول وتحافظ عليها

وذكر لمستشار في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، بمكتبه اليوم الأربعاء، السفير الإيطالي في ، نيكولو . وجرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع في المنطقة والتأكيد على أهمية العمل على حل الصراعات عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية.وعبر السفير الإيطالي عن شكره لدور المحوري في دعم الاستقرار بالمنطقة عبر خفض التصعيد، مشيدا بدور العراقية في الحفاظ على إمن السفارات والبعثات الدولية.بدوره، أكد ، أن الحكومة العراقية وعلى رأسها رئيس تدعم تطوير العلاقات مع جميع الدول وتحافظ عليها.