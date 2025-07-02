الحسيني يبحث مع الرئيس اللبناني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد للسومرية نيوز، فانه في مستهل اللقاء، نقل رئيس البعثة تحيات رئيس ، إلى نواف سلام، مؤكداً حرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.وجرى خلال اللقاء – بحسب البيان - استعراض أوجه العلاقات الثنائية، والسبل الكفيلة بتطويرها، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.