بعد تأدية اليمين الدستوري.. أول تعليق من رئيس المحكمة الاتحادية عن "التدخلات"

وهنّأ ، القاضي إبراهيم حسين، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، ومؤكدًا دعمه الكامل لنجاح في مهامها الدستورية، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة في حماية المسار الديمقراطي، وضمان الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، مؤكدًا أن احترام الدستور والاحتكام إلى أحكامه يُعدّان ركيزة أساسية لبناء دولة مستقرة وعادلة، تقوم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات.من جانبه، أكد رئيس العليا التزامه بأحكام الدستور، والقانون، وحرصه على ضمان استقلال المحكمة والنأي بها عن أي تدخل أياً كان مصدره، معبرا عن شكره لرئيس الجمهورية لتأكيده على استقلالية المحكمة بصفته حاميا للدستور.