مكتب رئيس الوزراء: قانون الموازنة الثلاثية نص على إيقاف التعيين والتعاقد بدوائر الدولة

وقال للسوداني في بيان ورد لـ ، إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة وجود جهات سياسية تحاول استمالة المواطنين، وإيهامهم بوجود تعيينات ضمن الأجهزة الحكومية".وأضاف "نؤكد أن قانون الموازنة الثلاثية الذي صوت عليه ، نص في (المادة 14/ رابعا أ) على إيقاف والتعاقد في دوائر الدولة كافة".ودعا المواطنين إلى "عدم الانجرار خلف هذه الأعمال التي تعمل على استغلالهم من أجل غايات ومصالح شخصية تندرج ضمن الدعاية الانتخابية".