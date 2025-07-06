بيان من دولة القانون بشان التوافقات مع الكتل في البرلمان ومجلس بغداد

وقال الائتلاف في بيان ورد لـ ، انه "متمسك بتفاهماته وتوافقاته مع كل القوى والكتل في ومجلس النواب ويحرص على ادامة العلاقة الايجابية معهم بما يحقق الصالح العام ويخدم المواطنين".واضاف ان "اي تصريح مخالف لهذا التوجه لايعبر عن قرار او راي دولة القانون".