المفوضية تعلن تشكيل لجان لرصد مخالفات قانون حظر حزب البعث

وقال شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، هيمان تحسين، إن "المفوضية مستمرة في تطبيق قانون حظر من خلال لجان مختصة تعمل على رصد المخالفات في بغداد والمحافظات كافة".وأضاف أن "اللجان تقوم بجمع المخالفات وإحالتها إلى التابع للدائرة، ومن ثم تُحال القضايا إلى اللجان التحقيقية المعنية، التي بدورها تتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة»، مبينًا أن «الكثير من القضايا قد تم حسمها بالفعل وأحيلت إلى المحاكم المختصة".وأوضح تحسين أن أصدر تعميمًا العام الماضي منح بموجبه صلاحيات لجميع محاكم البلاد للنظر في هذه القضايا، وفق مبدأ الاختصاص المكاني، بعد أن كانت تُحال حصرًا إلى ، ما أسهم في تسريع تنفيذ وتطبيق القانون".وأكد أن المفوضية "تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتعمل على تطبيق القانون بعدالة وشفافية من دون تمييز"، مشيرًا إلى أن "القانون لا يستثني من هم خارج ، إذ تُخاطب بدورها السفارات العراقية لتبليغ المخالفين في الخارج، ودعوتهم للمثول أمام اللجان التحقيقية لتدوين إفاداتهم أصوليًا تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم".وأشار إلى أن دائرة شؤون الأحزاب تستقبل الشكاوى بشكل يومي من مؤسسات عدة، من بينها مؤسستا السجناء والمساءلة والعدالة، ومؤسسة الشهداء، فضلاً عن جهات أخرى، حيث تُصنف الشكاوى فور استلامها، وتُدوّن إفادات المشتكى عليهم من قبل اللجان التحقيقية المختصة.وأضاف أن الدائرة تتعاون مع عدد من ، من بينها ، وجهاز ، وهيئة الإعلام والاتصالات، لتوثيق الأدلة والبيانات، والتثبت من شخصية المخالف، قبل إحالة الشكوى إلى القضاء.وأكد تحسين أن نسب الحسم في هذا الملف "عالية جدًا"، وأن المفوضية ماضية في تطبيق القانون وفق الأطر الإجرائية المعتمدة.