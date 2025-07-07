السوداني: استيراد البنزين سينتهي خلال هذا العام وسننتقل الى تصدير المنتجات النفطية

وذكر لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " مصفى سيعالج الغاز السائل بطاقة 180 طناً يومياً وتحسين البنزين بسعة 10 آلاف برميل يومياً".وتابع، ان " تحولنا من بلد مستورد للمنتجات النفطية إلى بلد يسد حاجته باستثناء استيراد كمية قليلة من البنزين"، مشيرا الى ان "استيراد البنزين سينتهي خلال هذا العام".