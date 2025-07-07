Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"حرائق اللاذقية".. وزير الطوارئ السوري يكشف حجم الخسائر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مصادر تكشف جهود الحكومة بتطوير أنظمة الدفع الالكتروني والشمول المالي

سياسة

2025-07-07 | 05:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مصادر تكشف جهود الحكومة بتطوير أنظمة الدفع الالكتروني والشمول المالي
1,275 شوهد

السومرية نيوز – سياسة

كشف مصدر حكومي، اليوم الاثنين، عن الخطوات التي قامت بها الحكومة العراقية في مجال تطوير وتعزيز الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه منذ تولي الحكومة العراقية مهامها قبل أكثر من عامين ونصف، أصبح واضحًا لديها أهمية وجود نظام مصرفي قوي وفعال حيث يُعتبر تطوير الدفع الإلكتروني وزيادة الشمول المالي في البلاد من أبرز ميزاته.

واعتبرت الحكومة ورئيس الوزراء هذا الهدف ضمن أولوياتها الأساسية، كونه أحد الأهداف الرئيسية في استراتيجيات الدول حول العالم، نظرًا لارتباطه الوثيق باستقرار الاقتصاد ونموه.

وقالت المصادر إن "الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات من خلال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، بالإضافة إلى اللجان المنبثقة عنها والتي تضم ممثلين من الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص لمتابعة هذا الجانب. وشملت هذه اللجان (لجنة مراقبة أداء الدفع الإلكتروني، لجنة تحفيز الدفع الإلكتروني والشمول المالي، لجنة التحول الرقمي، ولجنة تقييم عمليات التحول الرقمي والدفع الإلكتروني في الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية)".

وأوضحت المصادر أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر سابقا مجموعة من القرارات والتوجيهات استنادًا إلى التقارير الواردة من تلك اللجان، مما أدى إلى تحقيق تقدم ملحوظ في عدة مؤشرات في هذا المجال خلال عام 2025، حيث:

- ارتفعت نسبة التحول الرقمي للوزارات والمؤسسات العراقية إلى حوالي 32٪، بعد أن كانت أقل من 18٪ في عام 2022، بنسبة نمو
بلغت 78٪.

- وبلغ عدد الحسابات المصرفية حوالي 20 مليون حساب، مقارنة بـ 8 ملايين حساب في عام 2022، بنمو تجاوز 150٪.

- كما ارتفع عدد البطاقات المصرفية إلى 21-22 مليون بطاقة (لجميع انواعها من دائنة ومدينة ومسبقة الدفع) ، بعد أن كانت 16 مليون بطاقة في عام 2022، مانحةً نسبة نمو قدرها 38٪.

- بلغ عدد أجهزة نقاط البيع حوالي 62 ألف جهاز، بعد أن كانت أقل من 10 آلاف جهاز في عام 2022، بنمو يصل إلى 520٪.

- كما بلغ عدد اجهزة الصراف الالي حوالي 7531 بعد ان كانت بحدود 2223 في عام 2022 بنسبة نمو تصل الى 239 ٪.

- وبلغ إجمالي المدفوعات الإلكترونية حوالي 1.37 ترليون دينار في شهر ايار 2025 ، في حين كانت أقل من 90 مليارًا في نهاية 2022، مع نسبة نمو تصل إلى 1400٪.

وتشير البيانات إلى أن نسبة الشمول المالي في العراق قد وصلت إلى حوالي 40٪، بعد أن كانت اقل من 10٪ في عام 2019.

وكشفت المصادر أن "رئيس الوزراء قد أصدر في الآونة الأخيرة عددا من القرارات المستقبلية المتعلقة بعدد من المشاريع الهامة في مجال الدفع الإلكتروني"، مشددًا على "ضرورة إنجازها في أقرب وقت، ومن هذه المشاريع:

- تفعيل البطاقة المحلية، التي من المتوقع إتمامها بحلول نهاية 2025.

- تفعيل مشروع الدفع السريع.

- تفعيل تطبيق الجباية الإلكترونية الموحد.

- توطين رواتب القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي.

- إنشاء مركز موحد للشكاوى المتعلقة بعمليات الدفع الإلكتروني يتخذ من مركز البيانات الوطني مقراً له.

كما توقع المصدر أن يتم الانتهاء من هذه المشاريع خلال أقل من عام، مؤكدًا أن تطبيقها سيسهم في نقل العراق إلى مرحلة جديدة بين الدول المتقدمة في هذا المجال.

>>  تابع قناة السومرية على  منصة x
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٦٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-07
Play
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٦٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-07
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة كسر الزجاج في النجف - الحلقة ١٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-06
Play
عصابة كسر الزجاج في النجف - الحلقة ١٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-06
Play
نشرة ٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-06
Play
06-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-06
Live Talk
Play
Live Talk
‏قوافي من الطف.. الشعر الحسيني بين الألم والإلهام - الحلقة ٦٦ | 2025
10:30 | 2025-07-06
Play
‏قوافي من الطف.. الشعر الحسيني بين الألم والإلهام - الحلقة ٦٦ | 2025
10:30 | 2025-07-06
رحال
Play
رحال
إحياء ذكرى إستشــ.هاد سيد الشــ.هداء من صحن الإمام الحسين (ع) - الحلقة ٩ | الموسم 6
13:30 | 2025-07-05
Play
إحياء ذكرى إستشــ.هاد سيد الشــ.هداء من صحن الإمام الحسين (ع) - الحلقة ٩ | الموسم 6
13:30 | 2025-07-05
Biotic
Play
Biotic
الكدمات التي تظهر على الجسد بدون سبب، متلازمة القلب المكسور - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-04
Play
الكدمات التي تظهر على الجسد بدون سبب، متلازمة القلب المكسور - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-04
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-04
Play
الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-04
الهوا الك
Play
الهوا الك
عوائل الشهداء وقطع رواتبهم ومستحقاتهم - الحلقة ١٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-04
Play
عوائل الشهداء وقطع رواتبهم ومستحقاتهم - الحلقة ١٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-04
علناً
Play
علناً
رواتب الحـ.شد وتسـ.ليح الجيش - الحلقة ٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-03
Play
رواتب الحـ.شد وتسـ.ليح الجيش - الحلقة ٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-03
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٦٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-07
Play
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٦٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-07
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة كسر الزجاج في النجف - الحلقة ١٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-06
Play
عصابة كسر الزجاج في النجف - الحلقة ١٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-06
Play
نشرة ٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-06
Play
06-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-06
Live Talk
Play
Live Talk
‏قوافي من الطف.. الشعر الحسيني بين الألم والإلهام - الحلقة ٦٦ | 2025
10:30 | 2025-07-06
Play
‏قوافي من الطف.. الشعر الحسيني بين الألم والإلهام - الحلقة ٦٦ | 2025
10:30 | 2025-07-06
رحال
Play
رحال
إحياء ذكرى إستشــ.هاد سيد الشــ.هداء من صحن الإمام الحسين (ع) - الحلقة ٩ | الموسم 6
13:30 | 2025-07-05
Play
إحياء ذكرى إستشــ.هاد سيد الشــ.هداء من صحن الإمام الحسين (ع) - الحلقة ٩ | الموسم 6
13:30 | 2025-07-05
Biotic
Play
Biotic
الكدمات التي تظهر على الجسد بدون سبب، متلازمة القلب المكسور - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-04
Play
الكدمات التي تظهر على الجسد بدون سبب، متلازمة القلب المكسور - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-04
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-04
Play
الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-04
الهوا الك
Play
الهوا الك
عوائل الشهداء وقطع رواتبهم ومستحقاتهم - الحلقة ١٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-04
Play
عوائل الشهداء وقطع رواتبهم ومستحقاتهم - الحلقة ١٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-04
علناً
Play
علناً
رواتب الحـ.شد وتسـ.ليح الجيش - الحلقة ٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-03
Play
رواتب الحـ.شد وتسـ.ليح الجيش - الحلقة ٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-03
اخترنا لك
السوداني يستقبل رئيس الجمهورية.. مباحثات لتمويل رواتب موظفي كردستان
07:46 | 2025-07-07
أول اجتماع برئاستها الجديدة.. المحكمة الاتحادية تؤكد على 6 قرارات
06:44 | 2025-07-07
استهداف وتسقيط عمل الحكومة... وخشية من إعادة تدوير السوداني في منصبه بعد الانجازات
05:17 | 2025-07-07
اتهامات تلاحق محافظ صلاح الدين... ومخاوف من استغلالِ ميزانية المحافظة
04:46 | 2025-07-07
البرلمان ينفي صدور قرار برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف (وثيقة)
04:15 | 2025-07-07
السوداني: استيراد البنزين سينتهي خلال هذا العام وسننتقل الى تصدير المنتجات النفطية
04:10 | 2025-07-07

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.