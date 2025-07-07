السوداني يستقبل رئيس الجمهورية.. مباحثات لتمويل رواتب موظفي كردستان

وذكر بيان لمكتب ، ورد لـ ، أن "اللقاء ناقش الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات على المستوى الإقليمي، والتحديات التي تواجه المنطقة عموماً، حيث جرى التأكيد على ضرورة توحيد الخطاب والمواقف وتغليب المصلحة الوطنية لمواجهة كل أشكال التحديات، ومراعاة مصالح جميع العراقيين".وأضاف البيان، انه "كذلك جرى بحث ملف تمويل رواتب موظفي إقليم ، والعمل على حلّ الملفات المشتركة وفقاً للصيغ الدستورية والقانونية النافذة، كما جرت مناقشة التحضيرات الجارية لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر، لتكون نتائجها المعبّرَ الحقيقيَّ عن تطلعات الشعب العراقي".