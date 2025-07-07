السوداني يعزي بوفاة الرئيس الأسبق للهيأة الوطنية للاستثمار

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تقدم، اليوم الاثنين، بالتعازي في وفاة الرئيس الأسبق للهيأة الوطنية للاستثمار السيد ".وأضاف ان " عبر عن بالغ الحزن برحيل شخصية وطنية كانت مثالاً للعطاء في جميع المواقع والمناصب التي شغلها، فضلاً عن إسهامه بالكثير من الإنجازات".