حراك مكثف لحل أزمة رواتب كردستان: الرئاسات الثلاث تقود مبادرات "الأمل الأخير"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
٢٠٢٠ عشرين عشرين
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي يكشف: إسرائيل تستعد لاحتمال شن عمليات ضد إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-532672-638875572737763182.jpg
حراك مكثف لحل أزمة رواتب كردستان: الرئاسات الثلاث تقود مبادرات "الأمل الأخير"
سياسة
2025-07-08 | 03:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
245 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
وسط تصاعد الأصوات المطالبة بحلِّ جذري لأزمة رواتب موظفي
إقليم كردستان
، شهدت الـ48 ساعة الماضية حراكاً ملحوظاً قادته الرئاسات الثلاث لبحث الملف من جميع جوانبه، وطرح مبادرات حقيقية تسهم في إنهائه وتأكيد العمل بروح الفريق الواحد، وبينما شهدت العاصمة
بغداد
اجتماعاً ضم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، برزت زيارة رئيس
مجلس النواب
محمود المشهداني
التي أجراها إلى أربيل كمبادرة تحمل في طياتها بارقة أمل لإحداث حل شامل لهذا الملف الشائك.
لقاء رئاسي
واستقبل
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، أمس الاثنين، رئيس الجمهورية
عبد اللطيف جمال رشيد
، وجرت، خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات على المستوى الإقليمي، والتحديات التي تواجه المنطقة عموماً، حيث جرى التأكيد على ضرورة توحيد الخطاب والمواقف وتغليب المصلحة الوطنية لمواجهة كل أشكال التحديات، ومراعاة مصالح جميع العراقيين.
وأفاد بيان رسمي، أنه جرى بحث ملف تمويل رواتب موظفي إقليم
كردستان العراق
، والعمل على حلّ الملفات المشتركة وفقاً للصيغ الدستورية والقانونية النافذة، كما جرت مناقشة التحضيرات الجارية لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر، لتكون نتائجها المعبّرَ الحقيقيَّ عن تطلعات الشعب العراقي.
المشهداني
في أربيل
بموازاة ذلك، أجرى رئيس
مجلس النواب
محمود المشهداني
، أمس الأول الأحد، زيارة إلى أربيل التقى خلالها، بشكل منفصل، رئيس
إقليم كردستان
نيجرفان
بارزاني
، ورئيس حكومة الإقليم
مسرور بارزاني
وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني
مسعود بارزاني
، وتركزت لقاءات أربيل على جهود الوساطة الخاصّة بحلحلة أزمة رواتب موظفي الإقليم، على وفق السياقات القانونية الدستورية، وضرورة أن يتمّ تحييد مسألة رواتب الموظفين، ومحاولة حلها، بعيداً عن الخلافات السياسية، وأن تتم مناقشة الحلول في أجواء ودية بعيداً عن التصعيد السياسي.
ويرى أعضاء بمجلس النواب وخبراء اقتصاد، أن خطوة المشهداني بزيارة أربيل قد تمهد لتفاهمات واقعية، شريطة فصل الرواتب عن التجاذبات السياسية والالتزام ببنود الموازنة والدستور، بما يضمن العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد.
كما أكد عضو
كتلة الحزب
الديمقراطي الكردستاني، النائب طعمة اللهيبي، أن زيارة رئيس مجلس النواب إلى إقليم
كردستان
تمثل فرصة مهمة لإحداث اختراق جدي في واحدة من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً، وهو ملف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال اللهيبي إن "جميع القوى السياسية، بمختلف اتجاهاتها، تترقب مخرجات هذه الزيارة، وخصوصاً ما يتعلق بلقاءات رئيس مجلس النواب مع القيادات السياسية في الإقليم، سواء رئيس الحكومة أو رئيس الإقليم، على أمل التوصل إلى تفاهمات حقيقية تُفضي إلى حلحلة هذا الملف الشائك الذي طال أمده".
ودعا اللهيبي، إلى "فصل ملف الرواتب بشكل كامل عن أي سجال سياسي، والتعامل معه وفق منطق المساواة والعدالة، أسوة بباقي المحافظات العراقية"، وتابع: "نأمل أن تسهم زيارة رئيس مجلس النواب إلى أربيل في وضع حدٍّ لهذه المعاناة، عبر الاتفاق على آليات واضحة ومستقرة لضمان صرف الرواتب في وقتها، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة، وبما يعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
بارزاني يدعو لحل مشكلة رواتب موظفي كردستان بـ"الحوار"
13:33 | 2025-06-05
أزمة رواتب كردستان: توطين الرواتب هو "مفتاح الحل" والكرة بملعب الإقليم
03:54 | 2025-07-08
العراق يعد 18 مبادرة ستطرح على القمم الثلاث في بغداد
02:52 | 2025-05-16
السعودية تقود مبادرة للتهدئة بين الهند وباكستان
03:15 | 2025-05-10
حراك مكثف لحل أزمة رواتب كردستان
الرئاسات الثلاث تقود مبادرات "الأمل الأخير"
عبد اللطيف جمال رشيد
محمد شياع السوداني
محمود المشهداني
كردستان العراق
مسعود بارزاني
إقليم كردستان
السومرية نيوز
مسرور بارزاني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إليك أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
39.57%
03:40 | 2025-07-07
إليك أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:40 | 2025-07-07
تعليق إسرائيلي على ظهور عادل إمام الأخير
فن وثقافة
23.52%
09:49 | 2025-07-06
تعليق إسرائيلي على ظهور عادل إمام الأخير
09:49 | 2025-07-06
الية جديدة لتسديد الغرامات المرورية في العراق
محليات
22.68%
12:06 | 2025-07-06
الية جديدة لتسديد الغرامات المرورية في العراق
12:06 | 2025-07-06
حلا شيحة تكشف سبب خلع الحجاب: "كانت انتكاسة مؤقتة"
فن وثقافة
14.23%
06:00 | 2025-07-07
حلا شيحة تكشف سبب خلع الحجاب: "كانت انتكاسة مؤقتة"
06:00 | 2025-07-07
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - الحلقة ٦٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-08
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - الحلقة ٦٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-08
من الأخير
الصدر يناصف المرجعية الغضب من حملة السـ لاح - حلقة ٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-07
من الأخير
الصدر يناصف المرجعية الغضب من حملة السـ لاح - حلقة ٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-07
Live Talk
مكتبة المليون كتاب.. اقدم مكتبة في بغداد - الحلقة ٦٧ | 2025
10:30 | 2025-07-07
Live Talk
مكتبة المليون كتاب.. اقدم مكتبة في بغداد - الحلقة ٦٧ | 2025
10:30 | 2025-07-07
خط أحمر
عصابة كسر الزجاج في النجف - الحلقة ١٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-06
خط أحمر
عصابة كسر الزجاج في النجف - الحلقة ١٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-06
رحال
إحياء ذكرى إستشــ.هاد سيد الشــ.هداء من صحن الإمام الحسين (ع) - الحلقة ٩ | الموسم 6
13:30 | 2025-07-05
رحال
إحياء ذكرى إستشــ.هاد سيد الشــ.هداء من صحن الإمام الحسين (ع) - الحلقة ٩ | الموسم 6
13:30 | 2025-07-05
Biotic
الكدمات التي تظهر على الجسد بدون سبب، متلازمة القلب المكسور - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-04
Biotic
الكدمات التي تظهر على الجسد بدون سبب، متلازمة القلب المكسور - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-04
حصاد السومرية
الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-04
حصاد السومرية
الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-04
الهوا الك
عوائل الشهداء وقطع رواتبهم ومستحقاتهم - الحلقة ١٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-04
الهوا الك
عوائل الشهداء وقطع رواتبهم ومستحقاتهم - الحلقة ١٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-04
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - الحلقة ٦٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-08
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - الحلقة ٦٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-08
من الأخير
الصدر يناصف المرجعية الغضب من حملة السـ لاح - حلقة ٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-07
من الأخير
الصدر يناصف المرجعية الغضب من حملة السـ لاح - حلقة ٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-07
Live Talk
مكتبة المليون كتاب.. اقدم مكتبة في بغداد - الحلقة ٦٧ | 2025
10:30 | 2025-07-07
Live Talk
مكتبة المليون كتاب.. اقدم مكتبة في بغداد - الحلقة ٦٧ | 2025
10:30 | 2025-07-07
خط أحمر
عصابة كسر الزجاج في النجف - الحلقة ١٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-06
خط أحمر
عصابة كسر الزجاج في النجف - الحلقة ١٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-06
رحال
إحياء ذكرى إستشــ.هاد سيد الشــ.هداء من صحن الإمام الحسين (ع) - الحلقة ٩ | الموسم 6
13:30 | 2025-07-05
رحال
إحياء ذكرى إستشــ.هاد سيد الشــ.هداء من صحن الإمام الحسين (ع) - الحلقة ٩ | الموسم 6
13:30 | 2025-07-05
Biotic
الكدمات التي تظهر على الجسد بدون سبب، متلازمة القلب المكسور - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-04
Biotic
الكدمات التي تظهر على الجسد بدون سبب، متلازمة القلب المكسور - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-04
حصاد السومرية
الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-04
حصاد السومرية
الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-04
الهوا الك
عوائل الشهداء وقطع رواتبهم ومستحقاتهم - الحلقة ١٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-04
الهوا الك
عوائل الشهداء وقطع رواتبهم ومستحقاتهم - الحلقة ١٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-04
اخترنا لك
اجتماع الرئاسات يصدر ثلاث اتفاقات تخص تنظيم الملاحة في خور عبد الله
05:41 | 2025-07-08
مجلس المفوضين: الانتخابات في موعدها وملف المال السياسي قيد النقاش
04:28 | 2025-07-08
السومرية تنشر لائحة نطاق السلوك الوظيفي لمرشحي الانتخابات (وثائق)
04:19 | 2025-07-08
خلال الساعات القادمة.. اتفاق نفطي وشيك بين حكومتي بغداد وأربيل
04:14 | 2025-07-08
النزاهة تلزم جميع المرشحين للانتخابات بتقديم ذممهم المالية
04:04 | 2025-07-08
وفد كردي في بغداد لوضع لمسات اتفاق المشهداني ـ بارزاني
04:00 | 2025-07-08
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.