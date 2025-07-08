أزمة رواتب كردستان: توطين الرواتب هو "مفتاح الحل" والكرة بملعب الإقليم

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
٢٠٢٠ عشرين عشرين
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي يكشف: إسرائيل تستعد لاحتمال شن عمليات ضد إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-532677-638875581648438676.jpg
أزمة رواتب كردستان: توطين الرواتب هو "مفتاح الحل" والكرة بملعب الإقليم
سياسة
2025-07-08 | 03:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
312 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
لا تزال أزمة رواتب موظفي
إقليم كردستان
تُلقي بظلالها على المشهد السياسي والاقتصادي في
العراق
. في هذا السياق، أكد
مصطفى الكرعاوي
، عضو
اللجنة المالية
النيابية، أن قانون الموازنة لعام 2023 قد نصَّ بوضوح على توطين الرواتب في المصارف الحكومية أو المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي كشرط أساسي لصرفها.
أوضح الكرعاوي أن
المحكمة الاتحادية العليا
أصدرت قرارًا يلزم بتوطين الرواتب في المصارف الحكومية، ثم أتبعته بقرار لاحق يجيز التوطين في أي مصرف آخر معتمد لدى البنك المركزي. ورغم هذه القرارات الواضحة، لم تلتزم حكومة
إقليم كردستان
بتوطين الرواتب. هذا الأمر دفع
الحكومة الاتحادية
إلى تقديم الرواتب على شكل سلف وقروض، كان من المفترض أن تُستوفى لاحقًا من مستحقات الإقليم.
ديون متراكمة ووقف التمويل
وأشار الكرعاوي إلى أن الإقليم لم يسدد أيًا من الإيرادات غير النفطية، ولا حتى الإيرادات النفطية السابقة، مما أدى إلى تراكم الديون التي تجاوزت 4 تريليونات و800 مليار دينار عراقي. هذا التراكم الهائل للديون دفع
وزارة المالية الاتحادية
إلى إيقاف التمويل مؤقتًا لحين معالجة هذا الخلل المالي.
"الكرة بملعب الإقليم": توطين الرواتب هو الحل الدائم
شدد الكرعاوي على أن "الكرة اليوم في ملعب حكومة إقليم
كردستان
"، وعليها الالتزام الكامل ببنود الموازنة وتسديد ما بذمتها من مستحقات مالية. وأكد أن "الحل يكمن في توطين الرواتب بشكل رسمي ودائم لضمان وصولها إلى الموظفين أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".
يبدو أن الضغط يتزايد على حكومة الإقليم للامتثال للمتطلبات القانونية والمالية لضمان صرف رواتب موظفيها بشكل منتظم ودائم.
بدوره، قال عضو
مجلس النواب
شريف سليمان
إن "مجلس النواب يلعب دوراً كبيراً في متابعة ملف رواتب موظفي الإقليم، وإن الحل بات قريباً بعد سلسلة من المشاورات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والتي شملت الاتفاقات التي أُبرمت قبل وبعد إقرار الموازنة".
وأضاف، أن "جوهر الموضوع يتمثل في تطبيق بنود الموازنة والاتفاق السياسي والمالي بين الجانبين"، مشدداً على أن "غياب الالتزام الواضح خلال الفترة الماضية انعكس سلباً على انتظام صرف الرواتب، وهو ما يستدعي موقفاً حازماً من البرلمان لضمان حقوق موظفي الإقليم كما هو الحال مع أبناء باقي المحافظات".
وأكد، أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد حراكاً برلمانياً مكثفاً بعد استئناف الجلسات الرسمية، وستكون هناك مناقشة موسعة لهذا الملف بهدف التوصل إلى صيغة تضمن صرف الرواتب بشكل منتظم وإنهاء معاناة موظفي الإقليم"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور
مصطفى حنتوش
، أن ملف مستحقات إقليم كردستان وتصدير النفط "يتطلب مرونة أكبر من جانب الإقليم"، مشدداً على أن الحكومة الاتحادية فتحت الموازنة وعدّلت المادة 12 بما يتيح معالجة هذا الملف وفق رؤية واقعية.
وأشار إلى، أن "استمرار الإقليم بعدم تسليم إيراداته النفطية يدفع الحكومة إلى الاقتطاع من مبالغ مستحقاته المالية، وتسليم المتبقي فقط، وهو ما قد يفاقم الإشكال المالي"، ودعا إلى أن "يتضمن الاتفاق بين الطرفين مرونة متبادلة، لاسيما من الجانب الكردي، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة"، مثمناً "جهود مجلس النواب في متابعة هذا الملف الحيوي"، مؤكداً أنه "ملف فني بحت وله أبعاد اقتصادية معقدة، ولا ينبغي تحويله إلى مادة للصراع السياسي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
المالية: حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بتوطين الرواتب
14:01 | 2025-05-29
بغداد وأربيل على أعتاب أزمة جديدة إثر قرار وقف رواتب إقليم كردستان
01:00 | 2025-06-12
المالية تؤكد على ضرورة توطين كردستان للرواتب بغية صرفها
11:41 | 2025-06-12
أزمة رواتب إقليم كردستان.. هل القروض من حكومة بغداد هي الحل؟
05:51 | 2025-06-10
أزمة رواتب كردستان
توطين الرواتب هو "مفتاح الحل" والكرة بملعب الإقليم
المحكمة الاتحادية العليا
وزارة المالية الاتحادية
المحكمة الاتحادية
الحكومة الاتحادية
الاتحادية العليا
اللجنة المالية
مصطفى الكرعاوي
إقليم كردستان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إليك أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
39.57%
03:40 | 2025-07-07
إليك أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:40 | 2025-07-07
تعليق إسرائيلي على ظهور عادل إمام الأخير
فن وثقافة
23.52%
09:49 | 2025-07-06
تعليق إسرائيلي على ظهور عادل إمام الأخير
09:49 | 2025-07-06
الية جديدة لتسديد الغرامات المرورية في العراق
محليات
22.68%
12:06 | 2025-07-06
الية جديدة لتسديد الغرامات المرورية في العراق
12:06 | 2025-07-06
حلا شيحة تكشف سبب خلع الحجاب: "كانت انتكاسة مؤقتة"
فن وثقافة
14.23%
06:00 | 2025-07-07
حلا شيحة تكشف سبب خلع الحجاب: "كانت انتكاسة مؤقتة"
06:00 | 2025-07-07
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - الحلقة ٦٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-08
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - الحلقة ٦٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-08
من الأخير
الصدر يناصف المرجعية الغضب من حملة السـ لاح - حلقة ٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-07
من الأخير
الصدر يناصف المرجعية الغضب من حملة السـ لاح - حلقة ٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-07
Live Talk
مكتبة المليون كتاب.. اقدم مكتبة في بغداد - الحلقة ٦٧ | 2025
10:30 | 2025-07-07
Live Talk
مكتبة المليون كتاب.. اقدم مكتبة في بغداد - الحلقة ٦٧ | 2025
10:30 | 2025-07-07
خط أحمر
عصابة كسر الزجاج في النجف - الحلقة ١٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-06
خط أحمر
عصابة كسر الزجاج في النجف - الحلقة ١٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-06
رحال
إحياء ذكرى إستشــ.هاد سيد الشــ.هداء من صحن الإمام الحسين (ع) - الحلقة ٩ | الموسم 6
13:30 | 2025-07-05
رحال
إحياء ذكرى إستشــ.هاد سيد الشــ.هداء من صحن الإمام الحسين (ع) - الحلقة ٩ | الموسم 6
13:30 | 2025-07-05
Biotic
الكدمات التي تظهر على الجسد بدون سبب، متلازمة القلب المكسور - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-04
Biotic
الكدمات التي تظهر على الجسد بدون سبب، متلازمة القلب المكسور - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-04
حصاد السومرية
الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-04
حصاد السومرية
الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-04
الهوا الك
عوائل الشهداء وقطع رواتبهم ومستحقاتهم - الحلقة ١٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-04
الهوا الك
عوائل الشهداء وقطع رواتبهم ومستحقاتهم - الحلقة ١٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-04
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - الحلقة ٦٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-08
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - الحلقة ٦٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-08
من الأخير
الصدر يناصف المرجعية الغضب من حملة السـ لاح - حلقة ٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-07
من الأخير
الصدر يناصف المرجعية الغضب من حملة السـ لاح - حلقة ٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-07
Live Talk
مكتبة المليون كتاب.. اقدم مكتبة في بغداد - الحلقة ٦٧ | 2025
10:30 | 2025-07-07
Live Talk
مكتبة المليون كتاب.. اقدم مكتبة في بغداد - الحلقة ٦٧ | 2025
10:30 | 2025-07-07
خط أحمر
عصابة كسر الزجاج في النجف - الحلقة ١٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-06
خط أحمر
عصابة كسر الزجاج في النجف - الحلقة ١٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-06
رحال
إحياء ذكرى إستشــ.هاد سيد الشــ.هداء من صحن الإمام الحسين (ع) - الحلقة ٩ | الموسم 6
13:30 | 2025-07-05
رحال
إحياء ذكرى إستشــ.هاد سيد الشــ.هداء من صحن الإمام الحسين (ع) - الحلقة ٩ | الموسم 6
13:30 | 2025-07-05
Biotic
الكدمات التي تظهر على الجسد بدون سبب، متلازمة القلب المكسور - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-04
Biotic
الكدمات التي تظهر على الجسد بدون سبب، متلازمة القلب المكسور - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-04
حصاد السومرية
الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-04
حصاد السومرية
الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-04
الهوا الك
عوائل الشهداء وقطع رواتبهم ومستحقاتهم - الحلقة ١٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-04
الهوا الك
عوائل الشهداء وقطع رواتبهم ومستحقاتهم - الحلقة ١٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-04
اخترنا لك
اجتماع الرئاسات يصدر ثلاث اتفاقات تخص تنظيم الملاحة في خور عبد الله
05:41 | 2025-07-08
مجلس المفوضين: الانتخابات في موعدها وملف المال السياسي قيد النقاش
04:28 | 2025-07-08
السومرية تنشر لائحة نطاق السلوك الوظيفي لمرشحي الانتخابات (وثائق)
04:19 | 2025-07-08
خلال الساعات القادمة.. اتفاق نفطي وشيك بين حكومتي بغداد وأربيل
04:14 | 2025-07-08
النزاهة تلزم جميع المرشحين للانتخابات بتقديم ذممهم المالية
04:04 | 2025-07-08
وفد كردي في بغداد لوضع لمسات اتفاق المشهداني ـ بارزاني
04:00 | 2025-07-08
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.