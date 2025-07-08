مجلس المفوضين: الانتخابات في موعدها وملف المال السياسي قيد النقاش

وقال احمد في مؤتمر صحفي حضرته ، انه " تم مناقشة ملف استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية المقبلة وناقشنا اهمية التعاون من اجل ضمان شفافية الانتخابات".وأشار الى، "التزام المفوضية الكامل بأجراء انتخابات نزيهة وعادية بعيدة عن الضغوط المالية والسياسية"، مبينا ان "المفوضية وعن طريق فرقها المنتشرة تراقب الحملات الانتخابية لضمان انتخابات نزيهة".