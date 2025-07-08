اجتماع الرئاسات يصدر ثلاث اتفاقات تخص تنظيم الملاحة في خور عبد الله

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "الرئاسات الثلاث عقدت، اليوم، اجتماعاً في قصر بغداد، بحضور رئيس ، ورئيس الجمهورية ، ورئيس "، مبينا ان "الاجتماع ناقش الأوضاع الإقليمية وتطوراتها، وضرورة الحفاظ على المسار الذي اختطته الحكومة بالنأي بالعراق عن المخاطر والحفاظ على سلامة البلاد".وبين انه "تم مناقشة الاستعدادات للانتخابات النيابية، ودعم الخطوات التي تقوم بها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقرر لها في 11 تشرين الثاني 2025".وتابع ان "الرؤساء تداولوا موضوع اتفاقية تنظيم الملاحة في ، والتي جرى التصديق عليها من قبل مجلس النواب الموقر بموجب القانون (42) لسنة 2013، والذي قررت عدم دستورية نصاب تشريعه من الناحية الشكلية بموجب قرارها في الدعوة المرقمة (105/ وموحدتها 194/ اتحادية/ 2023).وبين انه "جرى الاتفاق على الآتي:1. ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب، وحسب قرار الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً.2. قيام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بسحب طلب العدول المقدم من كل منهما إلى المحكمة الاتحادية، وذلك لانتفاء الحاجة بعد المضي بالمسار التشريعي.3. تأكيد التزام العراق بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية وقرارات التابع للأمم المتحدة.وأكد المكتب ان "الرؤساء شددوا على ضرورة التعاطي بحرص وحذر مع الملفات الدولية، وعدم استغلالها للجدل والمزايدات السياسية والإعلامية؛ لأن ذلك يعرض حقوق العراق وسمعته الخارجية ومصالحه للضرر".