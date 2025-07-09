بعد اختتامها.. هذا ما تضمنته زيارة السوداني إلى النجف

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، إن "رئيس اختتم زيارته الى والتي تضمنت ما يلي:* تأدية مراسم الزيارة إلى مرقد (عليه السلام).* لقاء الأمين العام للعتبة العلوية وعدد من المواطنين.* افتتاح محطة كهرباء التحويلية بسعة 132\33 KV.* اطلاق الاعمال التنفيذية في مشروع توسعة مصفى بطاقة كلية 100 الف برميل يوميا.* اطلاق العمل التنفيذي في مشروع مجاري الحيدرية بطاقة 30 الف م3\يوم.* افتتاح المرحلة الثانية لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة (100) الف م3 / يوم.* اطلاق الأعمال التنفيذية في مشروع مجاري حي النداء.* اطلاق المرحلة الثالثة لمشروع محطة معالجة النجف بطاقة 100 الف م3\يوم.* زيارة مضيف عشائر بني حسن في .* زيارة مضيف عشائر بني حسن في ناحية الحيدرية.* زيارة مضيف عشائر آل شبل في ناحية الحيرة".