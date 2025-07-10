مفوضية الانتخابات تحذر من إعلان المرشحين قبل المصادقة الرسمية

وقال جميل إن صفة "المرشح" لا تُمنح إلا بعد مصادقة على الأسماء، مشيراً إلى استمرار المفوضية في تحديث سجل الناخبين، وتسجيل التحالفات، وتسلم قوائم المرشحين، مع إجراءات تدقيق دقيقة لإرسالها إلى الجهات المعنية لمعرفة الموقف القانوني للمرشح.وفي سياق منفصل، أعلنت المفوضية أنها ستُجري قرعة لاختيار 250 ألف موظف اقتراع من بين نحو 700 ألف طلب تقدم بها والخريجون وطلبة الجامعات، مؤكدة استمرار عملية التدقيق والتدريب على الأجهزة الخاصة ضمن هرم تدريبي متكامل لكوادر الاقتراع.وأوضح المتحدث، أن المفوضية وضعت خطة أمنية شاملة، تشمل تشكيل لجان ميدانية واستخباراتية، إضافة إلى الأمن السيبراني، فضلاً عن خطة لحماية مراكز التسجيل، ومكاتب المحافظات، والمخازن، ومراكز الاقتراع، مع خطة أمنية لنقل المواد اللوجستية واسترجاعها، لضمان سير العملية الانتخابية بأعلى درجات الأمان والنزاهة.