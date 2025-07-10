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وزير الخارجية يبحث مع ممثل الأمم المتحدة الانتخابات والعلاقة بين بغداد وأربيل
سياسة
2025-07-10 | 04:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
66 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
بحث نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
فؤاد حسين
، مع
الممثل الخاص
للأمين العام للأمم المتحدة في
العراق
ورئيس بعثة
الأمم المتحدة
لمساعدة العراق (يونامي)، محمد الحسّان، العلاقة بين
الحكومة الاتحادية
في
بغداد
وحكومة
إقليم كردستان
.
وذكرت
وزارة الخارجية
في بيان ورد للسومرية نيوز، ان نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
،
فؤاد حسين
، 9 استقبل
الممثل الخاص
للأمين العام للأمم المتحدة في
العراق
ورئيس بعثة
الأمم المتحدة
لمساعدة العراق (يونامي)، محمد الحسّان. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة، والدور المهم الذي تضطلع به بعثة يونامي.
كما ناقش الجانبان – بحسب البيان - تطورات الوضع السياسي في البلاد، لا سيما ما يتعلق بالتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، والتحديات التي قد تواجه العملية الانتخابية، وسبل تذليلها لضمان انتخابات نزيهة وشفافة تعبّر عن إرادة الناخبين العراقيين.
وتناول اللقاء أيضاً العلاقة بين
الحكومة الاتحادية
في
بغداد
وحكومة
إقليم كردستان
، حيث جدد الوزير التأكيد على أهمية الحوار والتفاهم للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة، بما يعزز وحدة الصف الوطني ويخدم مصالح جميع المواطنين.
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