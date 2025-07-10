وزير الخارجية يبحث مع ممثل الأمم المتحدة الانتخابات والعلاقة بين بغداد وأربيل

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان نائب رئيس ، ، 9 استقبل للأمين العام للأمم المتحدة في ورئيس بعثة لمساعدة العراق (يونامي)، محمد الحسّان. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة، والدور المهم الذي تضطلع به بعثة يونامي.كما ناقش الجانبان – بحسب البيان - تطورات الوضع السياسي في البلاد، لا سيما ما يتعلق بالتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، والتحديات التي قد تواجه العملية الانتخابية، وسبل تذليلها لضمان انتخابات نزيهة وشفافة تعبّر عن إرادة الناخبين العراقيين.وتناول اللقاء أيضاً العلاقة بين في وحكومة ، حيث جدد الوزير التأكيد على أهمية الحوار والتفاهم للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة، بما يعزز وحدة الصف الوطني ويخدم مصالح جميع المواطنين.