مجلس القضاء يعقد جلسته العاشرة ويتخذ عدة قرارات

وبحسب بيان المجلس، استُهلّت الجلسة بتأبين القضاة المتقاعدين: محمد، وجلال ، وإحسان ستار خضير، الذين وافاهم الأجل.كما بارك المجلس للقاضي منذر إبراهيم حسين لتوليه منصب رئيس ، وللقاضي حسن فؤاد منعم لتعيينه عضواً احتياطياً في المحكمة ذاتها.وبحسب البيان، ثمّن المجلس موقف رئيس الجمهورية، ورئيس ، ورئيس ، وقادة الأحزاب والقوى السياسية، على احترامهم مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، من خلال عدم التدخل في إشكالية استقالة بعض قضاة ، وترك معالجتها للقضاء حصراً داخل البيت القضائي.كما قرر المجلس ترقية عدد من القضاة، إضافةً إلى نقل، وانتداب، ومنح مناصب قضائية، وذلك بناءً على إقرار التشكيلات في بعض رئاسات محاكم الاستئناف، وفقاً للمقترحات المقدّمة من تلك الرئاسات، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة العامة، بحسب بيان .