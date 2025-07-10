الاوساط النيابية رحبت بدعوة رئاسة البرلمان استئناف الجلسات

نواب: الاولوية هي تشريع القوانين وملف الاستجوابات ييبقى مغلقا

رحبت الاوساط النيابية بدعوة رئاسة البرلمان استئناف الجلسات يوم السبت المقبل مؤكدن ان الجلسة سيكون نصابها مكتملا لوجود الكثير من الاستحقاقات التشريعية فيما اكد نواب ان الاولوية في هذا الفصل هي تشريع القوانين اما ملف الاستجوابات فقد يبقى مغلقا الى نهاية الدورة الحالية التفاصيل في تقرير