بعد محاولة تزوير استثمارية.. السوداني يوجه بتحويل نادي الفروسية لمساحات خضراء

وحصلت على وثيقة صادرة من مدير الله، تضمنت: "بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، ولغرض الاهتمام بالأماكن الترفيهية في العاصمة ومنها الذي يعتبر من أقدم الاندية في الشرق الاوسط لتنمية الخيول العربية الاصيلة، لأخذ ما يلزم بشأن ضرورة تحويل النادي الى مساحات خضراء ومتنزهات والحفاظ عليها وإقامة مدارس لتعليم الفروسية وملاعب كرة قدم وغيرها من المتنزهات الرياضية والفعاليات الشبابية".