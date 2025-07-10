السامرائي يؤكد ضرورة مضاعفة الدعم الموجه للمدن المحررة

​أكد رئيس تحالف العزم ، الخميس، ضرورة مضاعفة الدعم الموجه إلى المدن المحررة، فيما اعتبر أن إرادة العراقيين توحدت من مختلف مكوناتهم في .​

وقال في بيان، "في الذكرى السابعة لتحرير مدينة من تنظيم الإرهابي، نستذكر بفخر وتقدير تضحيات قواتنا الأمنية البطلة بمختلف تشكيلاتها، من الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية والمحلية، وجهاز مكافحة الإرهاب، وقوات والعشائري، وقوات البيشمركة، الذين خاضوا ملحمة وطنية عظيمة لتحرير الأرض وصون السيادة، وبدعم ومساندة من قوات ".

وأضاف "لقد مثّل هذا الإنجاز نموذجاً نادراً في وحدة الصف الوطني، حين توحّدت إرادة العراقيين من مختلف مكوناتهم، وتكاتفت جهود القوى السياسية والاجتماعية والدينية خلف هدف مشترك أعاد الموصل إلى أهلها، وأنهى مرحلة مظلمة من تاريخ ".



ولفت السامرائي "إذ تشهد الموصل اليوم حالة من التعافي والاستقرار، فإننا نؤكد على ضرورة مضاعفة الدعم الموجّه إلى المدن المحرّرة، وتسريع جهود الإعمار، وتعزيز التنمية، وتأمين عودة النازحين، بما يضمن معالجة تداعيات المرحلة السابقة، ويُرسّخ الأمن والوحدة الوطنية".



