نيجيرفان بارزاني: إلقاء سلاح حزب العمال الكردستاني خطوة مهمة نحو السلام

وقال في تصريحات صحفية تابعتها ، انه " نعرب عن امتناننا للرئيس إردوغان على مبادراته ودعمه وجهوده لإنجاح عملية السلام"، مشيرا الى انه "نرحب بخطوة حزب اليوم بنزع سلاحه".وتابع: "ملتزمون بمواصلة كل الدعم لإنجاح عملية السلام التي تأتي في وقت تمر فيه المنطقة بمرحلة حساسة"، مبينا انه "نحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستنقل عملية السلام إلى مرحلة جديدة".وأضاف: " نحترم دور السيد باكشلي والسيد وجميع من يعملون من أجل السلام".