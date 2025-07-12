البرلمان يصوت على قانون المبرمجين العراقيين

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ان " صوت على قانون المبرمجين العراقيين".وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الأولى من فصله التشريعي الأخير بعد انقضاء عطلته التشريعية في التاسع من يوليو/تموز الجاري.وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، إن "النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح اليوم السبت، أعـمـال الجلســـــة رقم (١) من الفصـــل التشريعـــي الثاني، السنـة التشريعية الرابعة - الـــدورة الانتخابية الخامسة".وأضاف البيان، أن "عدد الحضور بلغ ١٧٥ نائباً".