البرلمان يخاطب المالية للإسراع بإرسال جداول الموازنة

وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة، وردت لـ ، "استنادا الى احكام المادة (٧٧ / ثانيا) من لجمهورية للسنوات المالية ( ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥) رقم ( ١٣ ) السنة ۲۰۲۳ ، والتي اوجبت على الحكومة ارسال جداول الموازنة للسنة المالية الحالية قبل نهاية العام الماضي، ولكون ان لثلاث سنوات فان المادة (۱۳) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (1) لسنة ٢٠١٩ لا تعالج الانفاق الحكومي الحالي، وكذلك عدم الاستفادة من حساب تخصيصات احتياطي الطوارئ لانفاقها للحالات الطارئة والتي من المحتمل ان يتعرض اليها البلد لحين المصادقة على جداول الموازنة عام / ۲۰۲٥".وأضافت: "لذا نرجو الاسراع بارسال جداول موازنة لعام /٢٠٢٥ الى للمصاقة عليها ايذانا ببدء الصرف والانفاق الحكومي القانوني، وبما يمكن مؤسسات الدولة من الايفاء بالتزاماتها".