البرلمان يرفع جلسته الى الاثنين المقبل

وقالت في بيان مقتضب ورد لـ ، ان " رفع جلسته إلى يوم الاثنين المُقبل".وفي وقت سابق من اليوم، وأنهى مجلس النواب، تقرير ومناقشة مقترحات ثلاثة قوانين، بينها التعديل الأول لقانون للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية.كما أنهى المجلس تقرير ومناقشة مقترح لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية رقم (1) لسنة 2024".وأنهى ايضاً تقرير ومناقشة مقترح لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل".وقام المجلس بأنهاء تقرير ومناقشة انضمام جمهورية إلى اتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.