مصدر حكومي: لا بديل عن تسليم نفط كردستان والإيرادات وتوطين الرواتب

أكد مصدر حكومي، اليوم السبت، عدم وجود أي تغير بالموقف الحكومي إزاء الاتفاق مع ، مشدداً على أنه لا بديل عن تسليم النفط المنتج في الإقليم والإيرادات غير النفطية وتوطين الرواتب ومعالجة تجاوز التمويل.

وقال المصدر إنه "لا يوجد أي تعهد أو طلب فرصة، فقد حسم الجدال بعد أن شكل لجنة وزارية ستقدم توصياتها الثلاثاء المقبل".

وبين أنه "لا تغير في الموقف الحكومي كونه يستند إلى الدستور والقانون وقرار وكل ما يطرح عدا ذلك فهو من باب التهيؤات".

وأضاف المصدر، أنه "لا بديل عن تسليم النفط المنتج في والإيرادات غير النفطية وتوطين الرواتب ومعالجة تجاوز التمويل".