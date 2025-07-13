السوداني يستقبل القائم بالأعمال الأمريكي ويبحث العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل القائم بأعمال لدى ستيفن فاجن، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض أبرز ملفات التعاون المشترك في مختلف المجالات".وشهد اللقاء – بحسب البيان - البحث في مجمل الأوضاع بالمنطقة، وضرورة أن يتخذ خطوات مباشرة لمنع انزلاق المنطقة إلى الحروب.